Les obres de sanejament al carrer Migdia es retarden fins al 4 de setembre

La data de finalització de la primera fase dels treballs de millora del sanejament del carrer del Migdia, entre el carrer de la Creu i Maluquer Salvador, s'endarrereixen una setmana per la presència de serveis a «cota inesperada».

L'obra consisteix en la canalització de dues canonades de sanejament (xarxa separativa) i una d'aigua potable, que posteriorment seran connectades a les escomeses existents. De la mateixa manera també hi ha prevista la pavimentació de la vorera del costat oest, acció que causarà que el trànsit de vianants principal sigui per la vorera del costat est durant les obres. A conseqüència de les obres, la parada de bus seguirà anul·lada.



Fases endarrerides

En aquesta primera fase de les obres, que talla la circulació de vehicles del carrer Migdia en el tram comprès entre el carrer Maluquer Salvador i el carrer de la Creu, no hi ha treballs a les voreres. Amb el retard d'aquesta, la segona fase de les obres es retarda del 31 d'agost al 5 de setembre. En aquesta fase es tallarà la circulació de cotxes del carrer Migdia en el tram comprès entre els carrers de la Creu i Emili Grahit i encara no hi haurà treballs a les voreres.

La tercera fase no es preveu fins al 21 de setembre, hi haurà els mateixos desviaments que la fase anterior i s'iniciaran els treballs a les voreres. L'última fase, d'asfalt del carrer, es realitzarà del 30 de novembre al 3 desembre.