Salt realitza 21 tasques de millora als centres educatius

L'Ajuntament de Salt ha aprofitat l'estiu per tal de dur a terme fins a 21 tasques de manteniment i millora als centres educatius de la vila. Gairebé totes les intervencions ja han finalitzat i, globalment, han comptat amb un pressupost de 68.443 euros.

Entre les actuacions realitzades destaca que se n'han dut a terme set per resoldre els problemes de degoters que patien els equipaments i l'actuació que ha comptat amb un pressupost més elevat és la realitzada a l'escola La Farga. Amb un pressupost de 25.365 euros s'ha netejat i substituït una part del teulat per evitar filtracions.

El regidor d'Educació de l'Ajuntament, Fermí Cunill, explica que "com ja realitzem habitualment, hem aprofitat l'estiu per tal d'executar les tasques de manteniment i millora que ens han traslladat els centres educatius aprofitant l'aturada de l'activitat. Enguany, davant la manca de classes presencials durant el darrer trimestre de l'anterior curs per la Covid-19, també vam poder iniciar algunes feines alguns dies abans".

A banda dels degoters i els problemes amb les filtracions, també se n'han realitzat per millorar i substituir tancaments, portes i finestres o equipar les pistes esportives i les cuines dels centres.