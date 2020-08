Sarrià de Ter prepara una festa major amb activitats amb reserva prèvia

Sarrià de Ter viurà enguany una festa major diferent, on «es prioritzarà la seguretat, sense perdre l'essència de festa i amb una programació adaptada per a tots els públics», segons el consistori. Tots els actes es faran respectant i seguint les mesures de control, seguretat i higiene exigides pel Procicat.

Des de l'àrea de Cultura s'ha estat treballant en una festa diferent, adaptada a la situació excepcional amb activitats, concerts i espectacles els dies 2, 3, 4, 5, 6 i 11 de setembre de 2020, en aforaments limitats. És per aquest motiu que serà obligatori reservar l'entrada telemàticament a través d'un aplicatiu. Els concerts i les activitats són gratuïts, però caldrà fer reserva i inscripció. La reserva d'entrades es pot fer de manera exclusiva i de dos en dos per als empadronats a Sarrià de Ter fins al dia 31 d'agost. A partir d'aquesta data la inscripció serà oberta a tothom fins al dia 3 de setembre. Hi haurà atenció presencial i telefònica a les oficines de l'OAC de l'Ajuntament.