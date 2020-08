Protecció Civil enxampa gent fent barbacoes a les Deveses de Salt

Agents de Protecció Civil de Salt van trobar aquest dimecres restes de barbacoes a les Deveses, mentre participaven en un dels controls del dispositiu per fer front al coronavirus. Des d'aquest cos, es va insistir en el fet que està prohibit fer foc i fer barbacoes en aquesta zona i van remarcar la «necessitat de reduir l'activitat social». Segons van informar fonts municipals ahir, a les persones a qui es va exampar in fraganti no se les va sancionar, però sí que se les va advertir i se'ls va fer apagar el foc.