Prova pilot per instal·lar sensors als aparcaments a Girona

L'Ajuntament de Girona ha engegat una prova pilot per instal·lar sensors d'aparcament a la ciutat. De moment, s'ha col·locat un aparell al pàrquing de la Devesa, a una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda, per tal de valorar aquesta tecnologia i els seus resultats.

Està previst que el període de prova s'allargui sis mesos. Si s'extreuen bons resultats, la intenció del consistori és desplegar aquest tipus de sistema per més punts de Girona per tal que la ciutadania, a través d'una aplicació que es crearà, pugui conèixer l'estat d'ocupació dels pàrquings regulats.

"Continuem avançant en polítiques de ciutat intel·ligent amb accions concretes que ens permeten provar nous sistemes tecnològics que repercuteixen en una millor informació als ciutadans, i que en aquest cas beneficiaran a un col·lectiu amb necessitats específiques com és el de la mobilitat reduïda. Volem que Girona sigui una ciutat tecnològica, que aprofiti els avenços que es van produint en aquest camp de manera transversal a les diferents àrees. Si els resultats d'aquesta prova són positius, podrem anar estenent el sistema als aparcaments de la ciutat", ha afirmat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

El sensor, de propietat i ús municipal, és de fàcil instal·lació, no requereix manteniment i té una vida útil prevista d'uns cinc anys, fet que el converteix en una opció a baix cost molt àgil. L'aparell transmet dades a través de la xarxa de comunicació municipal Lorawan. Amb un alt grau de fiabilitat en les mesures (96%), la seva facilitat d'instal·lació i accés a la informació a través d'una xarxa pròpia permetrà un desplegament efectiu molt ràpid d'aquesta tecnologia a la ciutat.

Aquest sistema permetrà conèixer en tot moment el grau d'ocupació de les zones de pàrquing condicionades o zones de càrrega i descàrrega. D'aquesta manera, es podrà transmetre tota aquesta informació a la ciutadania, a través d'una aplicació, per tal que les persones usuàries puguin sabre l'estat de les places d'aparcament abans d'accedir en vehicle a la ciutat, evitant molts desplaçaments innecessaris i voltes per trobar aparcament. Alhora, els sensors són una font directa d'informació per conèixer l'evolució del grau d'ús del pàrquing a la ciutat i millorar-ne la gestió. La prova pilot forma part del conjunt de propostes que progressivament es van valorant en el marc del projecte Girona Ciutat Intel·ligent.