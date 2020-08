Roben en una botiga d'electrònica de Girona i detenen poc després un dels lladres a Barcelona

Un grup de lladres ha robat aquesta matinada en una botiga d'electrònica del centre Girona.

Els Mossos d'Esquadra poc després dels fets, han detingut un dels lladres. Després que se saltessin un control policial a la ciutat.

Els fets s'han produït a un quart de quatre de la matinada, els Mossos d'Esquadra de Girona han rebut l'avís que l'alarma del local de l'avinguda Ronda Sant Antoni Maria Claret.

S'han traslladat fins al lloc però els lladres havien fugit. Per entrar a la botiga, han forçat la persiana i han entrat a dins del local.

De dins se n'han emportat una dotzena d'objectes entre telèfons, ordinadors portàtils i tauletes de la marca Apple.

Els agents de Girona han obert una investigació arran del robatori amb força.



Control a Barcelona

Es dona el cas però, que pels volts de les quatre de la matinada, poc després del cop a la botiga, un grup de lladres s'ha saltat un control a la ciutat de Barcelona.

Aquests individus s'han aturat al carrer Quito de la ciutat, a prop del barri de Sant Andreu i han fugit a peu.

Els agents dels Mossos després de perseguir-los han pogut detenir un dels presumptes lladres.

A qui s'acusa de ser un dels presumptes autors del robatori a la botiga d'electrònica de Girona.

A banda, el vehicle abandonat pels lladres també amagava sorpreses. Concretament, els Mossos han pogut recuperar una tauleta i un ordinador portàtil sostrets a la botiga de Girona.

Per altra banda, la policia també ha localitzat eines per cometre robatoris a dins del cotxe com són tenalles, tornavisos, entre altres. També han trobat un ordinador i tres mòbils més, que de moment es desconeix si han estat sostrets.