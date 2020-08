Salt prohibeix l'estacionament al Pla dels Socs de nit per evitar 'botellons'

L'Ajuntament de Salt (Gironès) ha acordat prohibir l'estacionament a la zona del Pla dels Socs entre les onze de la nit i les set del matí. Amb aquesta mesura el consistori vol evitar convocatòries de 'botellons' i festes il·legals en aquesta zona i també en tot l'entorn de les Deveses. Aquesta mesura s'emmarca en el conjunt d'accions que ha tirat endavant el govern local per evitar situacions de contagi de la covid-19 al municipi. Una altra d'elles és el patrullatge constant per detectar persones que no porten la mascareta. Fins a dia d'avui la Policia Local ja ha sancionat 150 persones per no portar-la.

També han aixecat acta a 10 establiments que no complien amb les mesures sanitàries obligatòries com ara disposar de gel hidroalcohòlic pels clients o atendre'ls amb mascareta.