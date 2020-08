Una avaria afecta un equip purificador d'aire d'Hinojosa

La fàbrica paperera que Hinojosa té a Sarrià de Ter ha informat d'una incidència en un equip purificador, des de dijous a la nit. Per les xarxes socials, s'ha explicat que l'avaria al denominat scrubber (una torre de neteja) se solucionarà subsituint una peça, segons han determinat els tècnics. Aquesta peça es rebrà, previsiblement, «a mitjans de la setmana que ve». Des de la paperera sarrianenca s'ha indicat als veïns que es posin en contacte amb ells en cas que es detectin «episodis d'olor» relacionats amb la seva activitat durant aquest període de temps. La comunicació s'haurà de fer per mitjà del seu Canal d'Atenció Ciutadana, «per tal de poder realitzar un correcte seguiment del seu possible impacte».