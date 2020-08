Diverses AV se solidaritzen amb els veïns que pateixen els talls de llum

Els constants talls de llum que pateixen sobretot els veïns de Font de la Pólvora, barri situat a l'est de Girona, han provocat mostres de solidaritat de moltes associacions de veïns en els darrers mesos.

Aquest més d'agost novament hi ha hagut talls elèctrics de llarga durada i algunes entitats veïnals han insistit a mostrar-se solidaris amb els afectarts i a reclamar a l'empresa elèctrica Endesa i a l'Ajuntament per tal que posi punt i final a aquest calvari. Entre les associacions que han reaccionat a aquesta manca de subministament hi ha Sant Narcís, Santa Eugènia i Montjuïc. «Que compleixin la llei i ho arreglin ja», exposen les tres entitats a les xarxes socials. Els talls de llum fa anys que es produeixen i actualment s'està treballant en un pla de sectorització per tal que en cas d'una caiguda del subministrament elèctric en un punt no repercuteixi més enllà d'un edifici. La lentitud en l'execució en l'obra han provocat crítiques i el sistema no convenç tothom.