Tanca el bar granja La Nata de Pare Claret

El bar granja La Nata, situat al carrer de Sant Antoni Maria Claret de Girona, ha abaixat les persianes fa unes setmanes i ja no tornarà a obrir. La cafeteria, molt a prop de l'estació de tren i d'autobusos, portava diverses dècades oberta i fa sis anys van canviar els responsables, que ara han volgut tancar una etapa. Els nous propietaris van donar un nou aire al negoci i van crear el popular menú de tres quarts, més econòmic que un menú complet. Els comentaris a les xarxes socials destacaven el tracte del personal que hi treballava.

L'establiment sovint estava ple i era molt freqüentat per les famílies d'alumnes de l'escola Vedruna, mentre esperaven que els estudiants sortissin del centre educatiu, així com també per usuaris dels centres mèdics i les botigues que hi ha al carrer Juli Garreta i per agents de la Policia Municipal, que tenen la seu molt a prop, al carrer Bacià. A banda dels esmorzars, berenars i cafès, es feien menús de cuina tradicional, així com batuts i sucs de fruita natural.

Des de fa uns dies hi ha obres de reforma a l'interior del local. L'immoble ha estat adquirit per un establiment molt proper.