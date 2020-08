Un tram de les vies de Renfe a Girona no té tanca protectora des de les obres del TAV

La tuneladora «Gerunda» va iniciar la perforació del subsol de la ciutat de Girona el 21 d'abril de 2010. Ho va fer des d'un solar situat al polígon Mas Xirgu, en un terreny molt proper a les vies del tren convencional de Renfe fins a sortir per uns terrenys entre els barris de Sant Ponç i de Fontajau. Ja des de l'any 2008, però, s'havien estat fent treballs en aquest punt de Mas Xirgu per poder fer el forat per on anaven entrant les peces de la màquina gegantina i per on posteriorment s'expulsava tot el material que escupia mentre feia el túnel. Per poder treballar, es va treure una tanca que protegia les vies de Renfe.

Des d'aleshores, hi ha un tram de la línia convencional que està desprotegida perquè amb els treballs de la línia d'alta velocitat es va haver de retirar la tanca. Es tracta d'un àmbit on es va haver de provocar el desviament forçat del riu Güell i per on va entrar l'aigua a les línies del tren d'alta velocitat, que va provocar dues inundacions considerables de la línia del tren d'alta velocitat a finals de l'any 2014. Una va ser al setembre i la segona, al desembre.

Un punt «perillós»



L'Ajuntament havia demanat en diverses ocasions a Adif que reposés la tanca perquè l'estat actual de la zona suposava un «perill», segons fonts municipals. En concret, aquest element ha de servir per evitar que alguna persona intentés creuar la via per evitar fer volta i guanyar temps en el seu trajecte.

Després d'un últim requeriment municipal, Adif va elaborar un projecte per tornar a posar la tanca a la banda oest de la plataforma de vies del tren convencional, que és la banda que es va haver de treure. L'espai abarca des des del solar on hi havia el forat de la tuneladora fins a l'encreuament amb la C-65, aproximadament. S'hauran de superar i esquivar alguns elements que hi ha al costat de la via, com ara un pou o una arqueta d'una conducció elèctrica soterrada. En total cal tornar a posar uns 900 metres de tanca a la banda oest de la via de Renfe.



El projecte de reposició de la tanca previst per Adif va topar amb el fet que alguns dels terrenys no són propietat estatal i ara s'està en el procés d'expropiació d'aquesta zona per poder disposar dels terrenys necessaris per l'execució d'aquesta obra. A més a més de l'expropiació, per tirar endavant aquests treballs caldrà fer una ocupació temporal d'un part dels terrenys per poder completar les obres. Ara mateix s'està en aquest punt administratiu i es preveu que, un cop es resolugui, es pugui col·locar la tanca. Alguns terrenys són de l'Ajuntament.

De fet, l'alta velocitat es va posar en marxa el 8 de gener de l'any 2013, amb multitud d'obres encara pendents per acabar en diversos punts de la ciutat. Per exemple, al parc Central o diferents actuacions al polígon esmentat de Mas Xirgu, on entre d'altres aspectes hi manca aquesta tanca des de l'any 2008.

El creuament de les vies

El creuament de les vies del tren convencional per diversos punts del terme municipal ha portat més d'un conflicte entre l'Ajuntament i l'ens estatal, que és qui ha de tenir cura que no hi hagi cap perill. A la zona de Sant Narcís i del centre comercial El Corte Inglés s'hi han pogut veure persones passant d'un costat a l'altre aprofitrant algun forat a la tanca o perquè la tanca és baixa. Fins i tot, s'han posat pedres per poder saltar la tanca amb major facilitat. Fa anys, hi va haver un atropellament mortal.