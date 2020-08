Més de 700 cursos a la xarxa de centres cívics de Girona

L'Ajuntament de Girona ha organitzat més de 700 cursos i tallers a través de la Xarxa de Centres Cívics de la ciutat de cara al proper curs 2020-2021. Sota el lema "Posa fil a l'agulla", el consistori busca reactivar activitats enfocades a la ciutadania malgrat la pandèmia per la COVID-19. En aquest sentit, la programació és de "nou extensa, diversa i inclusiva; de formats i disciplines diferents", segons el consistori; amb cursos i tallers per a totes les edats, i accessible per preus, horaris i proximitat física, a més de complir amb les mesures de seguretat i prevenció per evitar la propagació del coronavirus.

"Les activitats dels centres cívics permeten oferir a la ciutadania un lleure constructiu i de qualitat que, al mateix temps, fomenti la connexió entre veïns i veïnes de Girona, fet que converteix la iniciativa en un referent de servei públic municipal de proximitat i cohesió social", ha destacat la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi. La regidora ha afegit que "en la situació actual, l'aposta per la connexió entre les persones és ara més important que mai i s'ha fet un gran esforç per tirar endavant la programació i oferir serveis a tota la ciutat".

Les preinscripcions per participar en les activitats proposades estaran obertes de l'1 al 15 de setembre. A partir del 16 de setembre, en aquelles activitats on la demanda superi l'oferta de places disponibles, es farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori. Mentrestant, ja es pot consultar la programació al següent enllaç. Cal tenir en compte que l'organització es reserva el dret de modificar o suspendre alguna de les activitats per causes de força major.

La Xarxa de Centres Cívics de Girona està formada pel Centre Cívic Sant Narcís, el Centre Cívic Onyar, el Centre Cívic Santa Eugènia, el Centre Cívic Pont Major, el Centre Cívic Pedret, el Centre Cívic Pla de Palau, el Centre Cívic Ter i el Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. En la confecció de les propostes que s'ofereixen hi ha participat tant la ciutadania com les entitats i els mateixos centres cívics.