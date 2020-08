El PSC de Girona proposa un pla d'acció per a Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís

El grup socialista a l'Ajuntament de Girona proposa un pla d'acció específic i urgent per a Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís, que inclogui una nova comissaria, moratòria de llicències d'obertura de bars, que té un gran consens al barri, una major presència policial, assegurar el civisme a l'espai públic de tothom, més neteja i més manteniment dels espais públics.

Per al PSC és "molt trist" haver d'admetre la inacció del govern municipal per posar fre a situacions que avui dia s'estan donant al barri i que pas a pas, si no s'aturen, el portarien a una pèrdua de qualitat de vida per als veïns i veïnes. "Tenim un barri de Santa Eugènia amb problemes de seguretat i d'ocupacions delictives, però també amb problemes a l'espai públic com l'incivisme, la brutícia, els grafits a cada racó i el mobiliari públic molt deteriorat en alguns espais", ha explicat la portaveu socialista, Sílvia Paneque.

Els socialistes recorden que durant l'estiu a Santa Eugènia s'han donat circumstàncies de robatoris, baralles al carrer i inclús es va detenir a persones que ocupaven pisos per llogar-los il·legalment. Aquestes situacions han donat lloc a situacions on s'ha amenaçat els inquilins perquè marxessin. A més, l'arribada de l'estiu ha agreujat els problemes de convivència, tal com ha manifestat l'Associació de Veïns i Veïnes, que es va referir als problemes dels veïns per descansar a les nits davant la situació de música al carrer, converses en to alt, baralles, alcohol, etc. Per a Paneque, és urgent revertir aquesta situació i per això "es requereixen mesures extraordinàries i tota la inversió que sigui necessària per aportar solucions".

El grup municipal del PSC de Girona, considera que és evident que fa temps que no s'està prou categòric per evitar mostres contínues d'incivisme a l'espai públic i que és importantíssim que l'Ajuntament de Girona posi els mitjans necessaris per fer respectar els drets de tothom i recordar també els deures que tots i totes tenim com a ciutadans.

D'altra banda, des del PSC es considera que és fonamental tenir cura de la gestió del dia a dia en l'espai públics dels barris de Girona. "L'incivisme d'alguns tampoc no pot ser una excusa perquè hi hagi espais plens de deixalles. Justament allà on hi ha incivisme, s'hauria d'aplicar la neteja diària i sistemàtica de tots els espais de convivència", ha explicat Paneque. D'altra banda, segons Paneque, "pel que fa a les places i parcs, caldria un replantejament del espais enjardinats i ser especialment curós en l'enjardinament, procurant una major presència de verd i un bon manteniment, ja que l'entorn ben cuidat repercuteix d'una manera important en el benestar dels ciutadans". El grup municipal del PSC de Girona assenyala que mantenir l'espai públic en òptimes condicions comunica a tothom el missatge que cuidar-lo és important.

Davant de tot això, doncs, des del PSCes proposen set accions concretes:

Una moratòria de llicència d'obertura de bars al bar; una patrulla de policia local fixa per al barri, que sigui coneguda pels veïns i que facilitaria la comunicació entre els veïns i la policia; una nova comissaria a Santa Eugènia; la reimplantació del programa Escales Segures, que a més d'incrementar la seguretat dels veïns, és un mecanisme que pot ser útil per a evitar les ocupacions il·legals, implicant als veïns en l'avís immediat quan s'està produint l'ocupació; l'increment dels serveis de neteja al barri, ja que el problema de la brutícia no es dóna només al voltant dels contenidors, sinó també en els llocs de reunió, com és el cas del parc Núria Terés; un programa de manteniment de bancs i altre mobiliari urbà i substitució dels que siguin irrecuperables; i un pla per a la transformació i millora de l'enjardinament als parcs i places del barri.