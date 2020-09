Més de 700 cursos de la xarxa de centres cívics de Girona

L'Ajuntament de Girona ha organitzat més de 700 cursos i tallers a través de la Xarxa de Centres Cívics de la ciutat de cara al proper curs 2020-2021. Sota el lema «Posa fil a l'agulla», el consistori busca reactivar activitats enfocades a la ciutadania malgrat la pandèmia per la covid-19. En aquest sentit, la programació és de nou extensa, diversa i inclusiva; de formats i disciplines diferents; amb cursos i tallers per a totes les edats, i accessible per preus, horaris i proximitat física, a més de complir amb les mesures de seguretat i prevenció per evitar la propagació del coronavirus. Les preinscripcions per participar en les activitats proposades estaran obertes de l'1 al 15 de setembre.