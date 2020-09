La nena que va caure d'un tercer pis està ingressada greu a l'UCI pediàtrica

La nena de nou anys que es va precipitar al buit des del seu pis el dissabte al vespre continua ingressada a l'hospital Josep Trueta de Girona. La menor es troba a la Unitat de Cures Intensives (UCI) Pediàtrica en estat greu però es troba estable i el seu pronòstic és reservat, segons fonts del centre sanitari.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona consideren que la precipitació de la criatura va ser accidental. La menor va caure daltabaix des del balcó del seu habitatge poc després de les vuit del vespre. Testimonis van informar els serveis d'emergències que havia caigut després d'enfilar-se a la barana del balcó.

El punt de l'accident és un bloc de pisos ubicat a l'encreuament del carrer Marquès de Caldes de Montbui amb el carrer de la Rutlla.

La nena va caure a la vorera i va rebre un fort impacte. Que li va generar ferides de molta consideració, sobretot en algunes de les extremitats i en algun òrgan vital. En el moment dels fets estava amb el pare a casa.

Arran dels fets, fins al lloc s'hi van desplaçar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van atendre la menor i els seus familiars tan bon punt van rebre l'avís.

Un cop estabilitzada la criatura, una ambulància del SEM la va traslladar d'urgència a l'hospital Josep Trueta i des de llavors, es troba a l'UCI Pediàtrica.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van obrir immediatament una investigació on apunten que el malaurat fet és accidental i, per tant, no hi hauria hagut cap negligència per part de familiars.