El PSC afirma que "el problema més de gran" de Girona és Madrenas

La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha assegurat que "el problema més gran" que té Girona és la seva alcaldessa, Marta Madrenas en un comunicat arran de l'acord de govern entre JxCat i ERC a l'Ajuntament de Girona. Paneque ha afirmat que el pacte "enforteix" a l'alcaldessa i només és "una jugada feta en favor de si mateixa" ja que "allunya" una alternativa al govern de JxCat. A més, la portaveu socialista ha acusat ERC de fer de "crossa inútil", ja que els republicans "han donat suport a tot allò que ha decidit Madrenas aquest primer any i mig" de govern. Per altra banda, Paneque ha recordat que el nou govern estarà format per tretze regidors i, per tant, "no té majoria al plenari".

Sílvia Paneque també ha criticat que el govern local no té "rumb" i desconeix l'"aposta" per a la ciutat de Girona de les dues formacions. De fet, la portaveu del PSC a l'Ajuntament de Girona ha retret que hagi primat "el nacionalisme" a l'hora de teixir un pacte de govern. Paneque ha recordat que les dues formacions ja formen un "govern dividit" a la Generalitat perquè "no s'han entès ni en el tema nacional".

Paneque també ha acusat al portaveu d'ERC, Quim Ayats, de no haver "entès el pols de la ciutat". La socialista ha recordat que la seva formació i Guanyem Girona havien intentat explicar-li "la necessitat del canvi" a Girona i l'oportunitat que se'ls presentava per fer "un govern d'esquerres".

La portaveu socialista ha tancat el comunicat anunciant que el nou govern ja s'ha mostrat "ineficaç" perquè "no han aconseguit ni tan sols la majoria del plenari".