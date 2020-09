El PSC proposa un pla d'acció específic per a Santa Eugènia i Sant Narcís

El grup socialista de Girona proposa un pla d'acció específic i urgent per a Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís, que inclogui la nova comissaria, moratòria de llicències d'obertura de bars, que té un gran consens al barri, una major presència policial, assegurar el civisme a l'espai públic de tothom i més neteja i més manteniment dels espais públics. El pla també demana la reimplantació del programa Escales Segures i l'increment dels serveis de neteja al barri, no només al voltant dels contenidors, sinó també en els llocs de reunió, com al parc Núria Terés.

Per al PSC és «molt trist» haver d'admetre la inacció del govern municipal per posar fre a situacions que avui dia s'estan donant al barri i que pas a pas, si no s'aturen, el portarien a una pèrdua de qualitat de vida per als veïns. «Tenim un barri de Santa Eugènia amb problemes de seguretat i d'ocupacions delictives, però també amb problemes a l'espai públic com l'incivisme, la brutícia, els grafits a cada racó i el mobiliari públic molt deteriorat en alguns espais», va explicar ahir la portaveu socialista, Sílvia Paneque.

Els socialistes recorden que durant l'estiu a Santa Eugènia s'han donat circumstàncies de robatoris, baralles al carrer i inclús es va detenir persones que ocupaven pisos per llogar-los il·legalment. Per Paneque, «és urgent» revertir la situació i per això «es requereixen mesures extraordinàries i tota la inversió que sigui necessària per aportar solucions».