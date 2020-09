Un veí de Girona denuncia que una dona li posa femta de malalts a la bústia

Un veí de Girona ha denunciat que una dona li ha estat introduint excrements a la bústia de casa seva i sospita, a més a més, que la femta podria ser de persones que estan malaltes de coronavirus o d'alguna altra patologia. Afirma que aquesta persona treballa l'hospital Santa Caterina de Salt i que podria haver estat aprofitant aquest fet, per endur-se les desposicions que després deixava a casa seva.



passar més sovint per davant de casa seva per si, per casualitat, veia algú amb actitud sospitosa. I el dimarts passat, cap a les onze del matí, va veure una dona que estava aturada introduint alguna cosa a la seva bústia. Hauria extret una bossa de plàstic d'una bossa de mà i anava bolcant el que hi havia a l'interior pel forat de la bústia. Que va resultar ser una tifa.

Segons el denunciant, la manera amb la qual la dona actuava era amb total intencionalitat, abocant l'excrement d'una manera que intentava que des de fora no es veiés res. D'aquesta manera, apunta, qui obrís la bústia des de dins, podia infectar-se en tocar directament la femta. L'acusada és una treballadora de l'hospital Santa Caterina, i la víctima tem que el material fecal pogués ser dels malalts que atenia. Fins i tot, de persones amb coronavirus.

Aquell dia els fets van acabar amb una persecució per diversos carrers i la intervenció de la policia municipal. La persona assetjada desconeix perquè la dona hauria estat actuant d'aquesta manera i espera que les investigacions policials ho resolguin.