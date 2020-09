Detenen a Girona un home amb dotze grams de cocaïna

La Policia Municipal de Girona va detenir ahir a la tarda a Said E.M., de 36 anys i veí de Riells i Viabrea, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. L'actuació policial, amb l'ajuda de la gossa Lola, va permetre comissar 12 grams de cocaïna i 495 euros en bitllets.

En el marc del patrullatge preventiu a peu que la Policia Municipal de Girona realitza al barri de Santa Eugènia, la gossa Lola, especialitzada en detecció de substàncies estupefaents, va assenyalar un jove que caminava pel carrer de la Maçana. Advertits pel comportament de la gossa, els agents que patrullaven amb ella van demanar a l'home que s'aturés. Un cop aturat, li van preguntar si duia alguna substància prohibida i aquest va respondre que no.

Tot seguit, el van identificar i van demanar-li si podia mostrar tot el que duia a les butxaques. Seguint les indicacions policials, el noi va treure un feix de bitllets fraccionats i dos telèfons mòbils que rebien trucades constantment. Mentrestant, la gossa seguia perseverant en assenyalar-lo com a sospitós de dur algun tipus de substància estupefaent. Davant l'evidència, en un primer moment Said E.M. va treure de darrere la cintura dos embolcalls que duia amagats. Segons més tard, davant la insistència de la Lola i dels agents, va lliurar tretze embolcalls més que duia amagats al mateix lloc. Immediatament, la policia el va detenir per un delicte contra la salut pública.

Gestions posteriors van permetre esbrinar que la substància comissada era cocaïna, amb un pes conjunt de quasi 12 grams. Així mateix, la quantitat de diners comissada era de 495 euros. Fins a la data dels fets, el detingut no tenia antecedents policials.