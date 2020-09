ERC entra al govern de Madrenas i es queda Cultura, Educació i Habitatge

JxCat i ERC van presentar ahir un pacte de govern a l'Ajuntament de Girona que suposarà la recuperació de la figura del vicealcalde, que caurà en mans del republicà Quim Ayats, que gestionarà l'àrea de Cultura i Fires, vacant amb la marxa al PNC de Carles Ribas. Els republicans entren al govern de Madrenas assumint també Participació (Maria Àngels Cedacers), Educació, Infància i Esports (Àdam Bertan), Habitatge, Eficiència Energètica i Joventut (Annabel Moya). En aquesta reorganització ja s'hi contempla l'entrada com a nou regidor, en substitució de Carles Ribas, d'Eduard Berloso, que assumirà Seguretat, fins ara en mans de Madrenas, i Neteja. Lluís Martí serà el nou portaveu de JxCat.

En la presentació de l'acord, l'alcaldessa va parlar d'un govern «fort, ampli i estable», tot i que amb els quatre representants d'Esquerra, el govern suma tretze vots i en un ple amb 27 edils, es queda a un de la majoria absoluta. L'alcaldessa va recordar que ja quan va assumir l'alcaldia va deixar clar que aquest seria el «mandat dels pactes». Va explicar que ara més que mai, amb la crisi de la pandèmia, calia deixar els partits de banda, fer una «oposició responsable» i posar «Girona i els ciutadans» al davant de tot, conscient que continuarà necessitant almenys un grup de l'oposició per tirar endavant qualsevol punt.

El pacte, batejat com de «Responsabilitat i Transformació», arriba després de negociacions «discretes» durant diverses setmanes, en què tant des de Guanyem com des del PSC s'havia estat pressionant per fer una majoria alternativa, que passava inevitablement per fer una moció de censura on havien d'estar d'acord aquestes dues formacions però també els republicans.

«La crisi sanitària del coronavirus ens està portant a una crisi econòmica i social que tot indica que en els pròxims mesos veurem amb molta més cruesa. Per tant, els reptes seran immensos tant en la gestió del dia a dia de la ciutat com en la planificació de la Girona de l'endemà, de la ciutat que volem un cop sortim d'aquesta situació. Crec que aquest context posa encara en més valor aquest pacte al qual hem arribat les dues formacions», va dir l'alcaldessa. Madrenas va indicar que el nou govern té la «voluntat de potenciar l'estabilitat per afrontar els reptes de futur i la gestió del dia a dia que afecta la ciutadania».

Mentrestant, Quim Ayats va explicar que entraven al govern «per responsabilitat i per coherència»: «És més còmode estar a l'oposició i assenyalar el que no es fa bé, el més incòmode és assumir responsabilitats i fer aquest pas endavant», va dir. El portaveu d'ERC va recordar que des del primer dia ja van dir que apostaven per entrar en un govern on també voldrien Guanyem. Ayats va afirmar que seguien «comptant amb tothom per tirar endavant les iniciatives de ciutat, perquè, com hem dit sempre, només fent pinya aconseguirem donar a Girona l'impuls que mereix i necessita». L'alcaldessa va dir, sobre aquest punt, que estaven oberts a «explorar qualsevol fórmula beneficiosa de futur».

Ayats i els republicans, que mai han estat partidaris d'un pacte d'esquerres amb PSC i Guanyem, ahir van apuntar que no han entrat al govern per «reforçar un partit», sinó per «reforçar el govern». Per «fer més fort el govern», va dir. L'entrada d'ERC al govern es produeix enmig de la crisi dins del PDeCAT i l'endemà que tots els membres del comitè local del PDeCAT es donessin de baixa del partit, inclosa l'alcaldessa.

El nou govern està acabant de perfilar el pla de mandat però van avançar que la prioritat de l'acció serà posar en marxa projectes i iniciatives per pal·liar els efectes de la pandèmia per planificar transversalment els serveis socials amb els de salut, educació, habitatge, cultura, seguretat, urbanisme i promoció econòmica per «reduir les desigualtats socials i posar fi a la pobresa en totes les seves formes i dimensions». Ambdós van assenyalar també que, entre els objectius, hi haurà el de mantenir Girona com un dels puntals del camí cap a la independència de Catalunya.