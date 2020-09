Guanyem afirma que el pacte dona la «clau» a Cs i el PSC diu que ERC fa de «crossa inútil»

Retrets dels tres grups munipals que queden a l'oposició després del pacte entre JxCat i ERC a Girona. Guanyem i el PSC van apuntar que s'ha perdut l'oportunitat de formar un govern alternatiu al de Marta Madrenas i els socialistes i Ciutadans (Cs) van criticar que per fer l'acord hagi prevalgut la ideologia independentista de les dues formacions per sobre d'altres aspectes.

Guanyem va lamentar que l'acord suposi, al seu parer, «perdre l'oportunitat» de «canviar el model de ciutat» i va apuntar que els republicans han «prioritzat mantenir el govern de Marta Madrenas» en comptes d'apostar per un govern alternatiu. El portaveu, Lluc Salellas, va dir que no es garanteix una «governabilitat estable» perquè els nou regidors de JxCat i els quatre d'ERC no sumen majoria. Per això, va sostenir que el pacte significa « de facto donar la clau de la governabilitat a Cs», que té dos regidors. Salellas va assegurar que continuaran treballant en propostes per «intentar virar les polítiques públiques».

Salellas va indicar que durant els darrers mesos, sobretot arran de la crisi sanitària i dels problemes «interns» a JxCat, hi havia «l'oportunitat de bastir una proposta de govern que canviés el model de ciutat». La decisió d'ERC d'entrar al govern va remarcar, ha posat punt final a aquesta opció: «Avui hem vist que és definitivament impossible».

Mentrestant, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va dir que «el problema més gran» que té Girona és la seva alcaldessa, Marta Madrenas. Paneque va afirmar que el pacte «enforteix» l'alcaldessa i només és «una jugada feta en favor de si mateixa» ja que «allunya» una alternativa al govern de JxCat. A més, va acusar ERC de fer de «crossa inútil», ja que els republicans «han donat suport a tot allò que ha decidit Madrenas aquest primer any i mig» de govern. D'altra banda, Paneque va recordar que el nou govern «no té majoria al plenari».

Paneque també va criticar que el govern local no té «rumb» i desconeix l'«aposta» per a la ciutat de les dues formacions. De fet, la portaveu del PSC va retreure que hagi primat «el nacionalisme» a l'hora de teixir un pacte de govern. Va recordar que les dues formacions ja formen un «govern dividit» a la Generalitat perquè «no s'han entès ni en el tema nacional». Paneque també va acusar el portaveu d'ERC, Quim Ayats, de no haver «entès el pols de la ciutat». La socialista va recordar que la seva formació i Guanyem havien intentat explicar-li «la necessitat del canvi» a Girona i l'oportunitat que se'ls presentava per fer «un govern d'esquerres».



Per Cs es «radicalitza el govern»

Finalment, el portaveu de Cs, Daniel Pamplona, va apuntar que «el govern es radicalitza i anteposa la deriva independentista a la gestió de la ciutat i la pandèmia». «No és un pacte de ciutat sinó de confrontació i per això l'alcaldessa ha destacat que és el primer govern de coalició independentista de Girona i el nou vicealcalde que Girona ha de ser l'avantguarda de la república catalana. No volen governar per tots els gironins», va remarcar.