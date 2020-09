Treballs d'asfaltatge en dos vials del barri del Pont Major

Diveres màquines i operaris estan treballant aquests dies en el reasfaltatge de diversos carrers del barri del Pont Major. Fins aquest divendres, es duran a terme actuacions per renovar el paviment al carrer Joan Bosco entre els números 62 i 122 i del carrer Pont Major entre els números 1 i 129. El tram d'actuació està comprès entre el Pont de l'Aigua i el carrer de la Riera de Can Camaret. Els treballs provoquen diversos canvis en la ciruclació de vehicles i també en el recorregut de la línia d'autobús L6, que s'ha hagut de modificar per aquests dies en aquest sector.