El càrrec d'assessor d'Eduard Berloso per 50.000 euros passarà ara a mans d'ERC

La plaça d'assessor del govern de l'Ajuntament de Girona que que deixarà vacant Eduard Berloso quan passi a ser regidor de Seguretat i Neteja quedarà en mans d'ERC. Berloso és actualment coordinador d'empreses municipals, grans contractes i gestió territorial amb una jornada laboral de 40 setmanals i una retribució íntegra anual de 50.212 euros. És un dels cinc coordinadors de l'equip de govern, tots amb un sou similar.

No obstant, amb l'entrada al govern dels republicans i amb la renúncia de Berloso a aquest càrrec per poder ser regidor en substitució de Carles Ribas, la plaça d'assessor de govern vacant quedarà en mans d'ERC que nomenarà com a càrrec de confiança alguna persona propera al vicealcalde Quim Ayats. Els altres quatre coordinadors del govern es mantindran a JxCat amb les persones que ja hi ha actualment: Carles Mulero (Alcaldia), Oriol Mas (Comunicació), Jordi Rubio (Drets Socials) i Georgina Andreu (Tecnologia i Organització). Aquesta modificació dels assessors del govern es va incloure al pacte signat entre JxCat i Esquerra.

Els assessors de grup segueixen

S'està lluny de l'època en què el govern municipal tenia un gerent escollit a dit amb un sou de 72.000 euros anuals i set càrrecs de confiança del govern amb un salari de 53.000 euros, però es mantenen multitud d'assessors per als grups municipals. La xifra per a cadascun fluctua segons la representativitat aconseguida. Per aquest mandat, hi havia diferents opcions amb un sou límit per a cada grup.

Un pacte al principi del mandat va significar que els quatre principals grups podien repartir, cadascun, uns 54.000 euros anuals en assessors, tot i que JxCat té 9 regidors, Guanyem i PSC 6 i ERC 4. JxCat, però, tenia ja els cinc coordinadors de govern. Amb aquests diners, hi ha grups que van nomenar dues persones o tres segons la dedicació d'hores setmanals. JxCat i el PSC, per exemple, en van nomenar tres. En canvi, Guanyem en té dos i ERC també dos. Mentrestant, Ciutadans, que té dos regidors, podia tenir uns 27.000 euros, que ha repartit entre dos assessors.