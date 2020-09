Els espais joves de Girona oferiran una trentena d'activitats aquesta tardor

Els espais joves de la ciutat oferiran una trentena d'activitats aquesta tardor. La nova programació aglutina propostes formatives, culturals, lúdiques i informatives que tindran lloc, fins al mes de desembre, a L'Estació Espai Jove, a Els Químics Espai Jove i a El Güell Espai Jove. Avui s'obre el període d'inscripcions per totes aquestes activitats que van des dels tallers i les sessions informatives i d'orientació fins als grups de conversa, les aules d'estudi, els concerts i altres mostres artístiques.

"La situació actual de pandèmia ens obliga a adaptar les activitats a la nova realitat", assegura la nova regidora de Joventut, Annabel Moya. "Des de l'àrea s'ha treballat intensament perquè es puguin tirar endavant les iniciatives, que es mantingui l'oferta i que alhora sigui prou diversa perquè arribi al màxim de joves", ha afegit.

L'Estació Espai Jove se centra bàsicament en donar eines al jovent per afrontar amb garanties aquells moments en què han de prendre decisions transcendents per al seu futur. En aquesta línia, s'han presentat diferents propostes com l'11a edició del cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón". Destaca també la 31a edició de "Mostrar't" i també una àmplia oferta de grups de conversa en diferents idiomes i aules d'estudi.

Els Químics Espai Jove organitzarà novament una extensa oferta formativa de cursos i activitats de temàtiques molt variades com circ, robòtica, teatre, dansa, mercats d'intercanvi i espais de reflexió i debat. Pel que fa a la formació, Els Químics oferirà novament tallers d'èxit escolar i orientació acadèmica.

Per la seva banda, El Güell Espai Jove ha dissenyat diferents accions per fomentar la formació, la participació i l'ocupació dels joves del barri de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís. Novament a l'equipament si programaran un gran nombre de cursos i tallers, activitats lúdiques i esportives o les sortides del grup excursionista jove.

Tota la programació d'activitats és gratuïta i es pot consultar a la pàgina web de L'Estació Espai Jove, d'Els Químics Espai Jove i d'El Güell Espai Jove. Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes i es poden fer a través de les respectives pàgines web.