L'exsergent Ana Belén Martínez serà la número 2 de la policia de Girona

Ana Belén Martínez Segura és des d'aquesta setmana la número dos de la Policia Municipal de Girona en haver estat vencedora d'un procés selectiu per a la plaça vacant d'inspector o inspectora. Martínez, nascuda a Tossa de Mar fa 45 anys, era fins ara sergent i s'encarregava de la unitat operativa de la policia (els agents que fan les tasques al carrer, com ara els motoristes, els agents de proximitat, els de paisà i els encarregats de fer els atestats). Al procés de selecció per al rang de sotscap, que s'ha fet aquest estiu, s'hi van presentar almenys dos aspirants més, segons consta a l'anunci del taulell d'edictes de l'Ajuntament de Girona.

Com a sergent estava implicada, els darrers mesos, a més de tot allò vinculat amb el coronavirus, en el desplegament de tot el model de proximitat integral, una de les apostes de l'Ajuntament gironí i del mateix cap de la policia, Joan Jou Matamala, per reduir la sensació d'inseguretat en determinades zones de la ciutat, com ara Santa Eugènia o Sant Narcís.

La millor de la seva promoció

Ana Belén Martínez va entrar al cos municipal de Girona l'any 2005 després d'exercir cinc anys als Mossos d'Esquadra, on havia accedit com a número 1 de la seva promoció. Té acabada la carrera d'empresarials i també té estudis de dret. La nova número 2 tindrà només per sobre seu l'intendent Joan Jou i estarà directament per sobre de tres sotsinspectors (planificació, altra per gestió, altra per central).

La plaça que ocupa Martínez estava vacant des que Joan Jou va assolir el màxim càrrec del cos policial. Per aconseguir la plaça, Martínez va superar a la fase final un aspirant tarragoní, que, precisament també s'havia presentat fa un any al concurs per la plaça d'intendent que va guanyar Jou.

La dona amb el rang més alt

El rang que ocuparà Ana Belén Martínez, com a inspectora sotscap, és un dels més alts que té una dona dins de les policials locals existents a les comarques gironines.