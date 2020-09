Un motorista resulta ferit greu en un xoc amb un cotxe al carrer Emili Grahit

Un motorista va resultar ahir ferit greu en un accident de trànsit al centre de Girona. En el sinistre viari s'hi van veure involucrats una moto i un cotxe. El xoc es va produir per encalç, la moto va col·lidir per darrere contra el turisme i el vehicle va quedar partit per la meitat.

La Policia Municipal de Girona investiga les causes de l'accident de trànsit i ultima l'atestat. Una de les hipòtesis amb què es treballa és que el vehicle de dues rodes podria haver xocat arran d'un excés de velocitat però, per ara, la policia manté que encara està tot obert i no s'ha arribat a cap causa concloent.

L'accident de trànsit va tenir lloc pels volts de les dotze del migdia, al carrer d'Emili Grahit. A pocs metres de la intersecció amb el carrer Barcelona. Va ser molt aparatós i es va produir en una hora en què hi havia força trànsit. Això va generar algunes retencions i va obligar els agents municipals a controlar el trànsit. A banda de la Policia Municipal, fins al lloc del sinistre viari urbà també s'hi va desplaçar una dotació dels Bombers i una ambulància del SEM.

El SEM va atendre el motorista ferit, que presentava almenys una fractura a la cama, entre diverses contusions. Per aquest motiu, els efectius mèdics van decidir traslladar-lo en estat greu fins a l'hospital Josep Trueta. El conductor del turisme, en canvi, no va resultar ferit. Els Bombers van realitzar tasques de neteja de la calçada.