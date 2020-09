Violenta baralla a Santa Eugènia per un cotxe mal aparcat

Un cotxe aparcat davant de la sortida d'un garatge del barri de Santa Eugènia ha desembocat a primera hora del matí d'avui en una multitudinària baralla. Els fet han passat minuts després de les set del matí entre els carrers Massana i Montseny i han durant diversos minuts. Hi ha hagut cops de puny, estirades de cabell i la presència d'un objecte que semblava un ganivet i que s'ha tret d'una motxilla. La policia ha rebut moltes trucades i diverses dotacions dels mossos, de la policia municipal i serveis mèdics han anat al punt del conflicte. Alguns implicats han marxat abans de l'arribada de la policia. No hi ha hagut detencions i cap ferit de consideració malgrat la violència dels cops i que una persona hagi caigut a plom a terra divrses vegades. Els veïns asseguren que s'havia trucat a la policia per avisar que hi havia un cotxe mal aparcat i que no han vingut. Al mateix temps lamenten que hi hagi episodis incívics i violents a tot el barri cada dos per tres i que "cap polític ni la policia" s'ho prengui seriosament perquè els fets "no passen al Barri Vell".