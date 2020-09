Ayats (ERC): «No hem triat entre eix nacional o progressista. Hem buscat que fos compatible»

Quim Ayats té el discurs molt après i repeteix els mateixos conceptes sense traspassar cap línia conscient que el pas que ha fet la seva formació, entrant a governar a Girona amb JxCat ha provocat reaccions de tota mena i que, tot i el pacte, no sumen la majoria absoluta. Empleat de banca ja havia estat al govern de l'Ajuntament de Girona del 2007 al 2011 i va ser senador des de finals del 2015 al 2019 abans de tornar a la política municipal encapçalant la llista d'Esquerra. Dimarts es va fer públic el pacte de la seva formació amb JxCat de l'alcaldessa Marta Madrenas.

Des que van saber-se els resultat de les eleccions, ERC havia estat al punt de mira com el partit clau d'un possible tripartit d'esquerres amb Guanyem i el PSC. Els republicans sempre van insistir en què el seu tripartit preferent era amb JxCat i amb Guanyem. Per què no han volgut mai parlar amb el PSC? Ayats insisteix: «El pacte amb JxCat i amb Guanyem era la nostra aposta inicial i feia compatible el repte que tenim davant derivat de les conseqüències de la crisi i de la defensa dels drets fonamentals i polítics». Al seu parer, només aquestes altres dues formacions compleixen aquests requisits.

L'elecció de JxCat pot sobtar més d'un. Ayats apunta que «hi ha molts aspectes en què no compartim el mateix punt de vista» però repeteix per activa i per passiva que ara mateix «cal un esforç conjunt per fer front a la situació actual i als reptes derivats de la situació que tenim». Assegura que la raó principal d'entrar al govern és ajudar a treure la ciutat «d'aquesta situació complicada sorgida per la covid-19». Nega que aquest pas endavant serveixi per salvar un govern debilitat amb només nou regidors i manté que no donen «suport a un govern» sinó que creen un «govern més fort». «Era més fàcil i més còmode estar a l'oposoció però hem fet un exercici de responsabilitat pel bé de la ciutat i hem entrat al govern tot i ser més incòmode», indica.

Malgrat alguns retrets que ha rebut des de l'oposició, com ara que ERC és la «crossa inútil» de JxCat perquè ni tan sols sumen majoria junts, el republicà manté la calma, potser conscient que caldrà seguir buscant vot de l'oposició per tirar endavant iniciatives: «Estem satisfets de l'oposició constructiva que hem fet i que ha permès arribar a acords i demano al conjunt de grups municipals el mateix, una oposició constructiva i oberta a fer front als reptes que tenim en aquests moments».

Tot i que el desplegament del virus ha estat el gran argument per pactar amb JxCat, el nou vicealcalde republicà exposa que en els darrers mesos ja hi havia bona sintonia: «Per arribar fins aquí s'han teixit una sèrie de confiances, que s'han anat desenvolupant en els últims mesos amb acords que s'han anat complint».

Pel que fa a les àrees que assumirà la seva formació amb els quatre regidors dins de l'equip de govern, apunta que «no són un caprici», són eixos bàsics on ens semblava que s'hi havia de posar l'accent: habitatge, infància, ciutadania i educació».