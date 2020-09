L'acord entre JxCat i ERC a Girona va fructificar en reunions en domilicis particulars

El pacte entre JxCat i ERC a Girona va fructificar després de diverses reunions molt discretes i a les quals només hi accedien quatre persones, dues per banda. El que es deia en aquestes trobades no trascendia més allà d'un cercle molt reduït. Al costat negociador de JxCat hi havia l'alcaldessa, Marta Madrenas, i la seva mà dreta, número 2 de la candidatura i fins fa uns dies presidenta de la secció local del PDeCAT a Girona, Maria Àngels Planas. Per ERC hi havia el cap de llista, Quim Ayats, i normalment la número 2, Maria Àngels Cedacers. O el número 3, Àdam Bertran.

Sempre hi havia hagut bona sintonia i tot es va accelerar al juliol. Pel mig, encara hi va haver la marxa del portaveu del grup de JxCat, Carles Ribas. Les reunions es feien en domicilis particulars per no cridar l'atenció a ningú. De fet, les dues formacions van explicar dilluns a la nit als seus respectius militants que hi havia un acord de govern, els detalls d'aquest pacte i que l'endemà mateix al matí es faria públic. t.c.c.