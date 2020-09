Els Premis Literaris de Sant Narcís ja tenen guanyadors

Els Premis literaris de Sant Narcís, que enguany arriben a la seva quinzena edició, ja tenen guanyadors. Els guardons que organitzen el Club de Lectura Sant Narcís, el Laboratori de Cultura i l'Associació de Veïns de Sant Narcís han premiat en la modalitat de poesia Clivelles, de German Bartolomé i Cerdan, de Blanes i han escollit finalista Joan Armengol i Puig, de Solsona, per l'obra Tempus fugit. En la modalitat de narrativa el jurat ha decidit deixar deserta la candidatura finalista i atorgar un únic premi a Sònia Sureda Baró, de l'Escala, per l'obra Nou naufragis i dues postres.

La data de lliurament dels premis i la manera com s'articularà es decidirà aviat, en funció de com es desenvolupi la situació sanitària. Tot i que els Premis Literaris de Sant Narcís també han estat afectats per la pandèmia, els seus organitzadors expliquen que la participació ha estat molt millor del que esperaven, cosa que els ha encoratjat a continuar amb l'actual convocatòria. La participació ha estat de 12 treballs de poesia i 19 de narrativa.