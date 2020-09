Primera reunió del nou govern de Girona

El govern municipal de Girona ha fet avui la primera reunió oficial després de l'acord entre els grups municipals de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, anunciat aquest dimarts. Prèviament, també s'ha celebrat la Junta de Govern, la primera amb membres dels dos grups. Els regidors i regidores s'han trobat a la Sala de Juntes i han analitzat diversos aspectes de l'actualitat municipal. Entre els temes que s'hi ha tractat, hi ha l'elaboració del Pla de Govern conjunt pel que resta de mandat, en base a l'acord signat entre les dues formacions.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat la bona entesa entre els dos grups. "Comencem amb molta il·lusió aquesta nova etapa compartida, amb un govern de coalició més fort i que treballarem amb molta responsabilitat per afrontar els reptes del dia a dia i els horitzons de futur i transformació de Girona", ha explicat.

Per la seva banda, el vicealcalde de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats ha remarcat "la necessitat de treballar des del primer moment per posar en marxa les iniciatives que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han prioritzat". "Hem de donar resposta ràpida i eficaç tant a les necessitats del dia a dia de la ciutat, com pel que fa a les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia", ha subratllat Ayats.

Les reunions de coordinació del govern se celebraran de manera habitual cada divendres.