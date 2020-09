L'inici de les obres per la biblioteca de la Casa de Cultura podria endarrerir-se fins al 2022

La biblioteca de la Casa de Cultura de Girona va tancar fa set anys amb la promesa que reobriria com més aviat millor. Però, ara per ara, els càlculs és que estarà tancada, com a mínim dos anys més. Fent una recerca ràpida per l'hemeroteca, es poden veure multitud de promeses que s'han acabat incomplint referents a la possible reobertura de l'equipament. Pel mig hi ha hagut disputes entre tècnics i representants electes de les diferents administracions que han d'intervenir en fer possible la reobertura de l'equipament.

Hi ha els diners reservats, hi ha projectes aprovats i tothom diu en públic que és urgent que un equipament cèntric tan important i que havia estat tan concorregut torni a estar operatiu quan abans. Però els dies, les setmanes, els mesos i els anys van passant. I la cultura sempre paga els plats trencats.

Ara mateix, segons fonts municipals, «l'objectiu és licitar obres l'any vinent». I, un cop acabat el concurs públic per escollir l'empresa i complir amb tota la paperassa, «començar els treballs a finals de l'any 2021 o a principi del 2022». Però els calendaris que diuen les administracions sempre solen allargar-se. I la biblioteca de la Casa de Cultura n'és precisament l'exemple més clar.

A més, des del mateix consistori s'explica que «aquest és un calendari que encara no està tancat perquè hi ha alguns aspectes pendents de definir però es treballa sobre aquesta hipòtesi». Segurament, si aquesta definició canvia aspectes temporals no serà per escurçar terminis, sinó per tallar-los.

I què està encallant ara mateix l'inici d'aquestes obres? Aquestes fonts assenyalen que «falta concretar alguns aspectes entre les diferents administracions que hi formen part, en referència a l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. Sort que són tots de la mateixa corda. Ara mateix, d'aquella biblioteca només en queda un punt de lectura, amb un horari excessivament limitat i amb poc fons.

El pressupost per a la remodelació de l'edifici és d'1,3 milions i s'ha d'actuar a la planta baixa, l'altell i el pati de la zona est de la Casa de Cultura. La intervenció ha de respectar els trets essencials de l'equipament des del punt de vista arquitectònic i es conservaran llibreries i obertures dels murs en la mesura del possible. També hi haurà una sala d'informàtica i una sala polivalent. Un cop acabat el treball, s'hi traslladarà la biblioteca Ernest Lluch, actualment al Centre Cívic Pla de Palau.