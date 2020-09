Alerten d'una plaga de serps a les Pedreres, a tocar de l'escola Annexa

Diversos veïns de les Pedreres de Girona han alertat de la presència de serps de gran tamany a les zones boscoses del barri, sobretot a tocar de l'escola Annexa. Afirmen que en poc temps n'han trobat quatre.

En alguna de les ocasions, el rèptil ja havia entrat en parcel·les habitades provocant un ensurt considerable als residents, sobretot per la llargada de les serps. Desconeixen de quines espècies es tracta cadascuna de les troballes.

Admeten que no han avisat a l'Ajuntament de Girona de la presència d'aquests rèptils perquè consideren que no hi intervindria i apunten que l'existència d'aquests animals a la zona es veu afavorida per la manca de manteniment dels espais boscosos.