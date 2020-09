De camí cap al tercer any amb unes tristes Fires de Sant Narcís

Si Sant Narcís aixequés el cap, segurament estaria plorant. Les Fires i Festes de Girona en el seu honor van pel camí de tornar a ser tristes. I serà el tercer dels últims quatre anys. Probablement aquest any més justificat que mai. Si més no, sense que puguin haver-hi acusacions de partidisme. La pandèmia recomana ser prudents. L'any 2017 es van suspendre alguns concerts i el castell de focs perquè l'Ajuntament va creure que s'havia de mostrar el rebuig a l'ingrés a presó dels primers líders independentistes. I el 2019 es van suspendre les barraques, el sopar de festa major, el correfoc o el concurs de paletes, entre d'altres, després dels aldarulls un cop es va saber la sentència cap als presos independentistes.

Per aquest 2020, l'Ajuntament té previsots diverses escenaris i l'evolució de la pandèmia marcarà quin escollir. El nou regidor de Cultura i Fires, Quim Ayats, explica que hi està treballant «des del minut zero» i «tenint en compte les limitacions que ens imposa la situació actual, que és delicada». Deixa clar, però, que les Fires «seran atípiques i excepcionals» i que, «com tantes altres coses, no les podrem fer com les hem fet sempre». «S'hauran de programar determinades activitats o iniciatives d'una altra manera», conclou sense aportar més dades.

Potser hi haurà pregó amb accés a la plaça del Vi restringit o amb inscripció prèvia i presa de temperatura, però molts actes massius no es faran o no estaran autoritzats. Val més no pensar en escenes similars a les de Vilafranca pels carrers de Girona si hi ha alguna crida a fer actes alternatius. Els castellers no aixecaran estructures en un any on no han pogut assajar. L'empresa encarregada del castell de focs que tanca les Fires és sempre, gràcies a un conveni, la pirotècnica que ha guanyat el concurs de focs de Blanes, que enguany es va suspendre pel coronavirus. Per tant, podria també anul·lar-se a Girona. O agafar una empresa que, a més, fes un castell diferent, buscant evitar l'acumulació de públic a la Devesa i Fontajau i crear diferents espais amb petards que se seguissin des dels balcons -els qui en tinguin- tal com han fet en alguns pobles de la Costa Brava.

Tampoc hi ha hagut el període d'inscripció per optar a tenir barraques, que solia obrir-se a principi d'estiu, i moltes entitats ja tenen coll avall que probablement no podran comptar amb aquest esdeveniment per tenir ingressos. Qui sap si els exitosos concerts de «Les Notes al Parc» a la plaça de les Botxes han estat una prova per als concerts d'aquestes Fires.

Moltes festes majors, com la de Sarrià de Ter, que s'està fet aquests dies, han organitzat concerts amb inscripció prèvia i cadires agrupades de dos en dos i separades de la resta dos metres. I tenen un reduït nombre d'atraccions en un espai amb accés amb aforament limitat.

A la Devesa de Girona, és improbable que hi puguin parar les 130 atraccions habituals i potser s'opta per una fórmula intermèdia amb autorització per les que vagin destinades a un determinat públic i en un determinat horari. Els firaires mantenen que les atraccions són segures, però el que es vol evitar és la massificació d'usuaris al parc. Una decisió semblant s'haurà de prendre amb les fires que el dia de Tots Sants omplien el Barri Vell de pintors, brocanters o artesans. Aquell formigueig de gent passejant i remenant no és compatible amb el maleït virus.