Les obres pendents al parc Central estan encarrilades per acabar-se aquest any

Quan l'agost del 2008 van començar les obres per fer arribar l'alta velocitat a la ciutat de Girona, pràcticament ningú hauria imaginat que, per molt lent que anés tot plegat, dotze anys després encara hi hauria diversos espais cèntrics de la ciutat pendents de restituir-se i tornar a ser utilitzables. O que hi hauria veïns resant perquè les obres pendents es fessin com més aviat millor farts de molèsties. Ara mateix, al parc Central hi ha dues grans actuacions pendents. Una depèn de l'Estat i l'altra de l'Ajuntament. Tots dos afirmen que abans d'acabar l'any podrien estar enllestides.

Per part d'Adif hi ha una zona a tocar de la plaça d'Europa, d'uns 2.600 metres quadrats, al costat de la sortida de l'estació d'autobusos soterrada. Està ple d'herbes espontànies i elements d'obra amuntegats. Per part de l'Ajuntament, queda per construir una marquesina que unirà les estacions de tren de la Renfe i del TAV i que servirà d'aixopluc quan plogui o faci massa sol. És l'element que funcionarà com a coberta que ha de substituir el ja oblidat finger, aquell passadís cobert que unia les dues estacions i que es va enderrocar a petició veïnal.

Respecte al solar que ha d'acabar Adif, les darreres informacions facilitades per la Subdelegació del Govern recorden que «el projecte està acabat, a punt per ser licitat i amb un temps d'execució de dos mesos». Si tot anés més molt ràpid, podria estar llest aquest mateix any o durant el primer trimestre de l'any vinent. El pressupost és d'un milió d'euros. La idea és mantenir la continuïtat de forma i disseny de la resta del parc i que els veïns i l'Ajuntament acordin i executin el que hi vulguin posar a sobre, siguin jocs infantils o qualsevol altre element. Durant molt temps, els residents de la zona han deixat clara l'oposició a una pista esportiva i han reclamat el retorn de l'escultura Europa, d'Andreu Alfaro, que ara està en una rotonda a tocar del parc de la Devesa. L'Ajuntament ha plantejat diverses alternatives amb peces d'altres autors, alguns de renom. Però els veïns volen l'escultura que hi havia abans i que sigui el punt final al suplici de les obres.

Pel que fa a la marquesina, l'Ajuntament ha topat amb dos concursos públics plens d'entrebancs. Un primer on l'adjudicatària va fer fallida econòmica i un segon on les dues empreses amb millor puntuació es van acabar descartant per no complir tots els requisits. Segons fonts municipals, l'empresa que va guanyar el concurs ja té via lliure per tirar endavant els treballs des del 17 d'agost. El pressupost és d'uns 400.000 euros. Per ara no s'ha vist cap màquina a la zona, tot i que podria estar-se donant el cas que estiguin recopilant tot el material necessari. Hauria d'estar enllestit abans d'acabar l'any.

A banda dels treballs al parc Central, així com els que hi ha pendents a la zona de Mas Xirgu on es va fer el forat per la tuneladora, també hi ha encallada la reforma de la plaça d'Espanya. Va convertir-se en estació d'autobusos provisional però s'ha convertit en un solar pavimentat sense cap ús des del maig del 2017, que es va inauguració l'estació soterrada.