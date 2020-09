Les brigades de l'Ajuntament de Girona van talar aquest divendres un arbre que amenaçava de caure a la zona de les granotes del parc Central. A la zona hi ha tres escocells més buits d'arbres que s'han anat retirant els darrers anys. Un dels arbres que hi havia va caure sobre un altre, per exemple. Un altre arbre de grans dimensions més a prop de l'Estació Jove també va caure per una ventada.