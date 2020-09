«Viatges del Poble Jueu», tema de la Jornada Europea de la Cultura Jueva

La Jornada Europea de la Cultura Jueva tindrà, aquest any, com a tema els Viatges del Poble Jueu. Serà avui amb una jornada de portes obertes al patrimoni jueu i tret de sortida de les activitats del programa de la 21a edició de la jornada. Es tracta d'un esdeveniment que s'organitza des de fa 21 anys sota el paraigües de l'Associació Europea per a la Preservació del Patrimoni Jueu, organització de la qual el Patronat Call de Girona en té la vicepresidència.

La jornada aplega una trentena de països amb l'objectiu de recuperar, posar en valor, promoure i donar a conèixer al gran públic el llegat històric i cultural del judaisme a Europa des de cada territori particular. Girona hi participa des de la seva primera edició l'any 1999 i, enguany, més de cinc-centes ciutats europees han confirmat la seva participació. A més, com a novetat, s'ha previst una programació en línia de vuit hores.