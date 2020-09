Cinc hotels gironins ofereixen sales i salons de reunions a Educació per utilitzar-los com a «aules satèl·lit»

Cinc hotels de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona han posat a disposició del Departament d'Educació salons o sales de reunions que es podrien utilitzar com a "aules satèl·lit o comodí" per a aquelles escoles que puguin tenir problemes d'espai de cara a aquest curs 2020-2021. Segons informen en un comunicat, són l'hotel Ibis-budget, l'hotel Palau de Girona, l'hotel Ciutat de Girona, l'hotel Carlemany i l'hotel Europa, tots ells establiments que disposen de diverses sales de diferents mides i capacitats. Proposen "preus especials per sota de mercat" per "de manera provisional i temporal, poder-hi ubicar grups d'estudiats que no puguin ser encabits als centres escolar habituals".

El president de l'Associació, Josep Carreras, remarca que, tal com ja van fer en plena emergència sanitària quan alguns hotels van allotjar malalts de covid lleus com personal sanitari, ara el sector turístic "torna a oferir recolzament, tant a les autoritats com a les administracions públiques, així com a la societat gironina oferint les instal·lacions".

Segons subratllen, aquest oferiment busca trobar una possible solució a "situacions d'estrès" que es puguin produir en alguns centres de la comarca.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus