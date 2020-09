Guanyem proposa unes Fires de Girona descentralitzades i amb actuacions de petit format

Guanyem ha fet pública una proposta per a les Fires de Sant Narcís de Girona d'enguany per adaptar-les a la situació de la Covid19. El principal partit a l'oposició ha defensat unes Fires on les activitats es reparteixin per diverses localitzacions d'arreu de la ciutat enlloc de focalitzar-ho tot al Barri Vell i a la Devesa. Alhora el regidor de la formació municipalista Xevi Montoya ha destacat la necessitat que "el petit format de producció local sigui el gran protagonista cultural de les Fires 2020".

"La situació de la pandèmia ens obliga a ser creatius i propositius. Escollir quatre o cinc parcs i places repartits pels diversos barris per a fer-hi petits concerts o espectacles permetria traslladar l'esperit de fires arreu de la ciutat evitant aglomeracions i alhora dinamitzant econòmicament altres zones". "El repte de la festa major d'enguany és oferir una oportunitat molt necessària al món cultural gironí i a les entitats, firaires i comerços locals garantint les mesures de seguretat. La nostra proposta ens acostaria a aquests objectius", ha assegurat Montoya.

La proposta de Guanyem contempla més concerts de tarda-vespre amb taules i cadires seguint el model de moltes festes majors de poble que s'han desenvolupat al llarg de l'estiu amb normalitat i que les Fires passin de dos a tres caps de setmana. En aquest sentit, Montoya també s'ha mostrat partidari de mantenir l'escenari de La Copa i situar-hi unes barraques de dia. "Caldria que implicar-hi les entitats de La Copa per evitar que per segon any consecutiu es quedessin sense els ingressos derivats de les barraques que els permeten desenvolupar l'activitat durant tot l'any", ha explicat el regidor, fent referència a la suspensió dels concerts de l'any passat per les mobilitzacions postsentència, una decisió que va ser qüestionada per Guanyem.

Per a Guanyem també és important que l'Ajuntament busqui alternatives per tal que les entitats de la cultura popular de la ciutat puguin celebrar les seves activitats tradicionals. "L'Ajuntament s'ha d'asseure amb els diversos col·lectius i explorar escenaris que permetin que les seves actuacions es puguin adaptar i desenvolupar amb total seguretat", ha afirmat Montoya. Així mateix, el regidor ha subratllat la importància que l'Ajuntament no oblidi les activitats infantils en la programació.

D'altra banda, des del partit municipalista lamenten la "paràlisi" del govern gironí amb les Fires: "Hem estat més d'un mes sense regidor de Cultura, des de la dimissió de l'exportaveu del govern, Carles Ribas. Això vol dir que tota aquella gent que treballa perquè les Fires siguin una realitat s'ha trobat sense directrius polítiques". Així, Montoya ha lamentat que a hores d'ara el consistori "ja va tard per posar sobre la taula una proposta per a les fires més complexes dels últims anys".



Recuperar els carrers per fires, mercats i terrasses

Per a Guanyem, un altre aspecte important de les Fires d'enguany és la capacitat de revifar l'economia local. La proposta de Guanyem contempla que es mantinguin els mercats i fires habituals però que també se'n creïn de nous per a estendre's per la resta de barris juntament amb les noves activitats culturals. Així, Montoya s'ha mostrat partidari de facilitar espais per a ampliar terrasses de bars i restaurants i foodtrucks però també permetre a les botigues de posar-hi paradetes. "Convertir les principals avingudes en mercats temporals durant les Fires pot ser una solució per donar sortida a firaires i botiguers que ho estan passant malament per la crisi alhora que facilita que es compleixin les mesures de seguretat sanitàries amb la descongestió del centre", ha reblat.