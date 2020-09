Mémora instal·la un forn crematori lliure d'emissions i renova la sala d'introducció de fèretres

Mémora ha acabat les millores realitzades al Tanatori de Girona, a partir de les quals s'ha equipat la instal·lació amb un forn crematori de zero emissions a l'atmosfera, s'ha renovat la sala d'introducció de fèretres per a les famílies i s'ha remodelat el porxo de l'entrada per a ampliar l'espai d'ús per als visitants. Segons l'emresa, s'ha fet "amb la voluntat d'oferir el millor servei a les famílies i complint amb els estàndards de qualitat de la companyia". Memóra manté que totes aquestes millores han estat en funcionament durant la pandèmia i han suposat un valor afegit per a les famílies.

La renovació dels diferents espais, que va començar el passat mes de juny de 2019, ha suposat una inversió de més de 785.000 euros, que contribuiran a fer millor i més amable l'equipament gironí.

El nou forn d'emissió zero a l'atmosfera, equipament que ha suposat la major part de la inversió econòmica, té com a fi principal contribuir de manera positiva al medi ambient gràcies al seu complex sistema de filtratge de gasos i partícules. D'aquesta manera, totes les emissions del nou forn, primer i únic a la província de Girona d'aquestes característiques, seran totalment innòcues, generant un entorn més saludable i sostenible.

Aquest nou equipament, que ha estat a complet rendiment durant tota la crisis sanitària global provocada pel COVID-19, ha contribuït a evitar col·lapses i endarreriments en les incineracions i l'entrega de cendres a les famílies, registrant un augment del 64%* en l'activitat respecte el mateix període de l'any anterior.