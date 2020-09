Salt cedirà 250 tanques per senyalitzar les entrades als centres escolars

El dispositiu per iniciar el curs escolar 2020-21 a Salt i adaptar-se a les directrius per fer front a la Covid_19 ja està a punt després de les reunions que durant els darrers dies han mantingut els responsables dels centres educatius i de l'Ajuntament de Salt. Durant aquestes trobades s'han posat a sobre la taula les necessitats sobrevingudes i, en aquesta línia, des del consistori s'ha treballat juntament amb llars d'infants, escoles i instituts per solucionar-les i afrontar l'inici de curs amb el màxim de garanties possibles.

Des de l'Ajuntament es donarà un cop de mà a l'hora d'organitzar les entrades als centres educatius i, en aquesta línia, se cediran fins a 250 tanques per tal de poder facilitar la senyalització dels circuits que cada direcció hagi dissenyat. Per tal de reforçar aquesta actuació, la Policia Local, voluntaris de Protecció Civil i l'equip d'agents cívics de Salt també participarà en el dispositiu.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que "a hores d'ara el repte més important és la tornada a l'escola i hem de proporcionar als centres educatius un entorn el més segur possible. Des de l'Ajuntament així ho estem treballant des de fa setmanes, coordinats i posant-nos a disposició dels equips directius per, entre tots i totes, tirar endavant aquest nou curs".

Per la seva banda, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, recorda que "tots plegats som conscients que estem davant un inici de curs excepcional i voldria posar en valor la feina de tots els centres educatius per adaptar-se als requeriments dels departaments d'Educació i Salut". Cunill afegeix que "continuem en contacte amb els equips directius per resoldre la possible necessitat de nous espais i, en aquesta línia, ja hem fet algun tipus d'actuació per habilitar zones dins els mateixos equipaments educatius. També, en algun cas, el pavelló servirà per fer l'educació física o a la ComaCros s'hi impartirà alguna classe".



Acte d'inauguració

Previ a l'inici de les classes el proper dilluns 14 de setembre, avui s'ha dut a terme a Salt la inauguració del curs que, en aquesta ocasió, s'ha celebrat al saló de plens del consistori. L'acte s'ha retransmès pel canal de Youtube de l'Ajuntament i ha comptat amb la participació de la ponència del psicopedagog de Lluís Espunya.