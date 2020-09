Cs reclama un pla local contra l'ocupació il·legal d'habitatges a Girona

"Urgeix un pla local contra l'ocupació il·legal d'habitatges, la situació és insostenible a Girona". D'aquesta manera s'ha pronunciat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, per justificar la moció que ha presentat per a ser debatuda en el proper ple i en la qual proposa una desena de mesures per lluitar contra aquesta problemàtica "que cada vegada està afectant més veïns i està generant autèntics problemes de convivència que en moltes ocasions desemboquen en problemes de seguretat per l'existència de narcopisos".

El portaveu liberal ha considerat imprescindible l'elaboració d'aquest pla contra l'ocupació il·legal d'immobles "perquè el prioritari és assegurar la devolució dels pisos als seus legítims propietaris". Precisament per aquesta raó ha proposat que s'ofereixi als veïns afectats uns serveis d'assessorament i orientació jurídica perquè puguin saber de quina forma procedir. En paral·lel, ha reclamat reforçar les mesures de seguretat "incrementant la presència policial i el patrullatge preventiu de la policia en zones calentes de la ciutat" així com la creació d'una unitat específica de la policia destinada a la prevenció, control i seguiment dels pisos ocupats.

Pamplona ha indicat també la necessitat d'elaborar un cens d'habitatges ocupats il·legalment a la ciutat "on s'especifiqui si son per necessitat o bé es tracta de narcopisos". En aquest sentit, el regidor taronja ha volgut senyalar que el fenomen de l'ocupació il·legal està derivant en problemes de convivència i seguretat i per això també ha sol·licitat que en l'elaboració del pla es compti amb les associacions de veïns "que son les primeres que podran ajudar a identificar els punts calents, les zones conflictives i informar sobre els problemes de convivència associats".

"Totes aquestes mesures que estem proposant a nivell local no impedeixen que alhora seguim reclamant al Govern i al Congrés que es promoguin totes les reformes necessàries per protegir la propietat privada i lluitar contra l'ocupació il·legal d'habitatges", ha reflexionat Pamplona.