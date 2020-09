La plaça de Germans Sabat estarà finalitzada abans d'acabar l'any

Les obres de reforma de la plaça dels Germans Sàbat avancen a bon ritme i ja ha finalitzat la primera fase. Fins ara, s'han refet les voreres existents i l'enllumenat i s'han realitzat treballs de drenatge, de reg i de recollida d'aigües pluvials.



Els treballs tenen com a objectiu convertir aquest punt cèntric del barri en una zona més espaiada pensada per a vianants, amb una parada d'autobús i una zona d'aparcament. Ara, s'ha començat a actuar a la zona del porxo, realitzant els fonaments per ampliar la plataforma. Es preveu construir un nou paviment en aquesta zona d'estada i esbarjo per tal de millorar l'accessibilitat als diferents locals i habitatges. A més, s'instal·laran unes rampes d'accés al porxo i uns graons als extrems.

Un cop finalitzin aquests treballs s'actuarà a la part central de la plaça. Concretament, s'asfaltarà la zona, s'instal·larà un banc curvilini de formigó que separarà l'àrea d'estada amb la zona de circulació i aparcament, es plantaran diferents arbres i s'instal·larà el nou enllumenat públic.

Segons el regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, "amb aquestes obres canviarem la plaça de manera que serà un veritable punt de trobada, i l'epicentre dels esdeveniments del barri com la festa major. Els treballs avancen bé, i si tot va com està previst, podrem finalitzar les obres abans de finals d'any, de manera que els veïns i veïnes en podran gaudir ja durant el Nadal".

Aquestes actuacions permetran crear un espai públic de qualitat per als vianants, que doni vida al barri i, que al mateix temps, faci compatible el pas de l'autobús urbà i l'aparcament de vehicles. A més, s'ha previst un espai per poder construir els ascensors dels habitatges, ja que per seguretat no és possible situar-los al carrer de la Riera perquè és una zona inundable i no hi ha suficient espai.