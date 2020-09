Salt anul·la la Fira del Cistell per la impossibilitat de garantir les mesures de seguretat

L'Ajuntament de Salt (Gironès) ha decidit suspendre la Fira del Cistell que cada any se celebra a la tardor al Barri Vell del municipi. Davant de la impossibilitat de controlar l'aforament i de garantir que es compleixen les mesures de seguretat sanitària, el consistori ha optat per anul·lar l'edició d'enguany. El que sí que es mantenen són els tallers escolars amb els alumnes de 5è de primària dels centres saltencs. Aquest any els cistellers es traslladaran a l'aula en comptes de fer-los al Parc Monar. Els artesans respectaran en tot moment les restriccions sanitàries vigents.

Per altra banda, l'Associació Catalans de Cistellers ha dissenyat tres obres ornamentals que es faran els dies 2, 3 i 4 d'octubre -els dies que s'havia de celebrar la fira- en tres punts del Barri Vell. Les instal·lacions simularan pom de flors amb objectes abstractes i estaran fetes de vímet, amb tècniques de l'art cisteller.

La regidora de Promoció Econòmica de Salt, Cristina Alarcón, ha lamentat que no hi hagi més sortida que la suspensió d'un dels esdeveniments més multitudinaris del municipi. La regidora ha detallat que en els "darrers mesos" han estat valorant "les diferents possibilitats" que hi havia per organitzar la fira enmig de la pandèmia, però finalment han descartat fer-la per l'elevat risc de contagi que representa.

Tot i així, Alarcón ha animat als comerciants i veïns que "engalanin els seus balcons tot i la situació d'enguany".

En paral·lel, la fira ha renovat la pàgina web on recupera tota la història de l'esdeveniment com ara les exposicions o les peces gegants. També es podran consultar les fitxes d'alguns dels artistes artesans nacionals i internacionals que han participat en la mostra.