Salut farà un cribratge massiu als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de Girona

El Departament de Salut i l'Ajuntament de Girona faran aquesta setmana el primer cribratge massiu a la ciutat per detectar contagis de covid-19. En concret, es realitzarà els dies 10, 11 i 12 de setembre als barris de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla. L'objectiu d'aquesta campanya és contribuir a trobar veïns que són portadors del virus sense saber-ho i tallar les cadenes de transmissió. El cribratge massiu de Girona és voluntari i va adreçat, prioritàriament, a persones de 16 a 49 anys sense símptomes (franja d'edat on es detecten la majoria dels positius actuals de la zona), que resideixin a la zona compresa entre l'avinguda Josep Tarradellas, carrer Riu Güell, el carrer de Salt i el terme municipal de Salt i que s'hagin fet una PCR els dies previs.

La recollida de mostres es farà de dijous a dissabte, al Pavelló Municipal d'Esports de Santa Eugènia de les 10 a les 14 hores i de 15 a les 19 hores i es realitzarà amb personal d'atenció primària. Totes aquelles persones que presenten simptomatologia o hagin estat contactes de pacients positius no han d'acudir al cribratge massiu, sinó que seran programats des de l'atenció primària i els Gestors Covid en un circuit paral·lel.

Durant aquests dies, la previsió és fer unes 2.500 proves, amb el que es podria arribar a testar al voltant d'un 20-25% de la població corresponent a l'àrea on se centra la campanya. Per dur a terme la campanya de cribratge a Girona, Salut s'ha coordinat amb l'Ajuntament de Girona, que ha facilitat la instal·lació esportiva i ha posat a disposició de l'operatiu agents cívics. També col·laboren en la difusió a la població, juntament amb l'Equip d'Atenció Primària de Can Gibert del Pla. El SEM col·labora amb la logística i recursos materials.

La prova PCR és gratuïta i per realitzar-la caldrà facilitar noms i cognoms, adreça, telèfon de contacte i, si se'n disposa, presentar la Targeta Sanitària Individual (TSI). Els resultats de la prova es podran consultar aproximadament en 48 hores a través de 'La Meva Salut'.

Resultats del cribratge massiu de Salt

Per altra banda, el cribratge massiu que es va organitzar els dies 3, 4 i 5 de setembre a Salt va permetre realitzar 1.363 proves de PCR per determinar la presència de covid-19, de les quals van resultar ser positives un total de 61 mostres, que representa un 3,7% de positius.

El 60% de les persones que van respondre a la crida de participar en el cribratge eren d'edats compreses entre els 14 i els 65 anys, molt especialment amb participació de gent d'entre 35 i 48 anys.

