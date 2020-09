La veïna de Girona Pilar Gimenez Iglesias va celebrar ahir el seu centenari acompanyada de la família. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, la va visitar ahir al migdia al seu domicili del Barri Vell per felicitar-la en nom del consistori i de la ciutat. La regidora li va lliurar, com a obsequis, un ram de flors i una carta signada per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.