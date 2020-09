Una vintena d'activitats a Girona per la Setmana de la Mobilitat

L'Ajuntament de Girona ha organitzat una vintena d'activitats repartides per diferents barris de la ciutat per celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat, que es farà del 16 al 22 de setembre. Sota el lema «Per una mobilitat sense emissions», l'esdeveniment té per objectiu arribar a la neutralitat en emissions de carboni el 2050, promovent hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables.

La programació arrencarà el 16 de setembre, a les vuit del matí a la plaça de Catalunya, amb un esmorzar gratuït a les primeres 100 persones que vagin a la feina o a classe en bicicleta.

Entre les activitats infantils destaca el taller «Redibuixem la ciutat» (18 de setembre), en el qual els més petits podran dissenyar com els agradaria que fos Girona. L'endemà, tindrà lloc el taller «Construïm alforges i cistelles per a la bici i el patinet». D'altra banda, el Museu del Cinema acollirà dues projeccions. El documental Bikes vs Cars i Gràcies per la pluja.

Dins la programació també cal destacar la conferència Repensar el nostre vincle amb el planeta (dilluns 21) .

Durant la setmana també s'ha organitzat una exposició de vehicles elèctrics i híbrids, els dies 19 i 20 de setembre, en quatre punts diferents de la ciutat.