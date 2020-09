Almenys set escoles de Girona utilitzaran equipaments públics per ampliar espais per la covid-19

Almenys set escoles de Girona utilitzaran equipaments municipals o parcs i jardins públics per ampliar espais i complir amb les mesures per evitar contagis de covid-19.

El regidor d'Educació, Àdam Bertran, ha detallat que la majoria dels centres educatius han sol·licitat utilitzar aquests espais per a l'hora del pati o per a les classes d'educació física però també hi ha alguna escola que necessita comptar amb més lloc per fer-hi classes.

Per al dispositiu de retorn a les classes, l'Ajuntament de Girona també reforçarà el pla contra l'absentisme escolar i la neteja, per garantir la desinfecció diària de les zones comunes. A més, la Policia Municipal supervisarà l'entrada als centres on no s'ha pogut pacificar l'accés.

Pavellons, equipaments esportius, culturals, parcs i jardins públics. L'Ajuntament de Girona ha acordat la cessió d'espais a set escoles que havien demanat ampliar espais per garantir les mesures per evitar contagis de covid-19. Segons ha concretat el regidor d'Educació, Àdam Bertran, aquesta és la foto fixa d'aquest dimecres però l'ajuntament anirà atenent les noves peticions "dia a dia". De moment, estan treballant per trobar solucions a demandes de més d'espai que han fet dos centres educatius de la ciutat.

Algunes de les escoles han demanat poder utilitzar parcs i jardins dins l'horari lectiu per a l'hora del pati o per fer-hi educació física. Per exemple, l'escola Annexa utilitzarà el parc de Vista Alegre i l'Eiximenis la plaça Josep Pla. L'institut Vicens Vives utilitzarà també el parc de Vista Alegre i els Jardins fora muralla per fer educació física han autoritzat que l'escola Vedruna faci ús de la plaça Espanya.

Altres centres educatius han demanat accés a equipaments esportius o ampliar les franges que ja els utilitzaven. D'aquesta manera, l'institut Ermessenda farà servir més hores el pavelló de Palau i el Fedac Pont Major utilitzarà el camp de futbol del barri.

Més enllà del pati i educació física, l'escola Santa Eugènia també ha demanat la cessió d'espais per organitzar millor els grups i fer-hi classe. En concret, per poder continuar amb el projecte Montsalvatge d'educació musical. L'ajuntament els hi ha cedit espai a la Marfà i a l'escola municipal de música.