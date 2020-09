Madrenas assegura que el pla contra les ocupacions d'habitatges «serà molt dur»

L'Ajuntament de Girona continua avançant en la redacció d'un pla pilot per combatre les ocupacions «delinqüencials i conflictives» d'habitatges. L'alcaldessa, Marta Madrenas, admet que aquesta problemàtica li «preocupa moltíssim» i que seran «molt durs» a l'hora de combatre aquestes actuacions. En una entrevista a l'emissora municipal Girona FM, Madrenas va voler deixar clar que encara estan treballant en aquest document perquè cap grup de l'oposició li tiri en cara que «no en saben res». «És una qüestió complicada i hi hem de posar mà. No podem ser tan permissius», va insistir.

La màxima autoritat gironina va exposar que es tracta d'un fet que passa en moltes poblacions però que no poden «permetre que hi hagi aquesta inseguretat». No va donar detalls dels elements d'aquest pla pilot tot i que, probablement, tindrà diverses branques com l'augment del control policial allà on hi hagi edificis detectats amb ocupacions -com ara a Santa Eugènia, Sant Narcís o a Sant Pau- , però també accions dirigides als grans tenidors que tenen els pisos buits. Fa uns dies, l'alcaldessa, també en referència a l'ocupació de pisos va lamentar que tot i haver parlat amb fiscalia, no els ajudarien a tirar endavant els processos penals.



Serveis socials i «màfies»

Madrenas va separar les ocupacions conflictives de les que es produeixen per necessitat. No obstant, també va posar èmfasi en el fet que quan el consistori tingui pisos buits lliures tindran prioritat aquelles famílies vulnerables que han seguit el circuit municipal i dels serveis socials i que estan a la llista d'espera perquè sinó s'estaria afavorint aquest tipus de pràctiques.

A més, va indicar que a Girona no hi ha ben bé «màfies» dedicades a ocupar pisos per posteriorment fer-ne negoci llogant els habitatges però si que hi ha petits grups formats per dues o tres persones amb capacitat per entrar en deu pisos i fer diner «fàcil i en negre». Recentment, la policia ha detingut dues persones que seguien aquest procediment.

Finalment, va voler tranquil·litzar els veïns i rebaixar l'«alarma social»: «No és usual marxar de vacances i que t'ocupin el pis. Es truca la policia i hi ha solucions. Allà on es produeixen és en habitatges que no són el domicili de ningú, però creen sensacions d'inseguretat a l'entorn».



Moció de Ciutadans

Precisament ahir el grup municipal de Ciutadans (Cs) va reclamar un «pla local contra l'ocupació il·legal d'habitatges», en considerar que «la situació és insostenible». El portaveu de Ciutadans, Daniel Pamplona, va indicar que han presentat una moció per debatre al proper ple on proposa una desena de mesures per lluitar contra aquesta problemàtica. Per exemple, proposa que s'ofereixi als veïns afectats uns serveis d'assessorament i orientació jurídica perquè puguin saber de quina forma procedir. En paral·lel, demana reforçar les mesures de seguretat «incrementant la presència policial i el patrullatge preventiu de la policia en zones calentes de la ciutat» així com la creació d'una unitat específica de la policia destinada a la prevenció, control i seguiment dels pisos ocupats.

Pamplona assenyala també la necessitat de fer un cens d'habitatges ocupats il·legalment «on s'especifiqui si són per necessitat o bé es tracta de narcopisos».