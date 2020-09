Roben a punta de pistola de joguina en un comerç a Salt

Els Mossos d'Esquadra busquen un grup de lladres que aquest dimarts a la tarda, a plena llum del dia, va atracar a punta de pistola de joguina un comerç del centre de Salt. Els fets es van desencadenar aquest dimarts cap a les quatre de la tarda, una hora en què la botiga, que està ubicada al carrer Major, no tenia clients. Van entrar a dins del local que es dedica a la venda principalment de productes de bellesa i neteja i van amenaçar les treballadores.

Van utilitzar una arma curta, que segons van poder certificar posteriorment la policia, era una pistola de joguina. Les treballadores, com és normal en el moment dels fets, van espantar-se molt i van fer el que els van demanar els individus.

Eren entre quatre i cinc persones, que anaven del tot tapats, cara i boca. Els encaputxats els van demanar diners i van aconseguir que les empleades els donessis els diners de la caixa enregistradora. Van obtenir més de 500 euros. Els lladres van intimidar de valent les treballadores però cap d'elles va haver de ser atesa sortosament, per lesions.

Amb el robatori consumat, els lladres -que seria un grup de joves- va fugir corrents del lloc dels fets.

Des de l'establiment Clarel van alertar ràpidament als Mossos d'Esquadra arran dels fets, els quals es van desplaçar a lloc amb diverses patrulles per atendre l'emergència. Les treballadores estaven molt nervioses després dels fets.

La policia va comprovar les càmeres de vigilància de la zona, va poder certificar també que l'arma curta no era de foc, sinó de joguina i la Unitat d'Investigació està investigant el robatori amb violència i intimidació comès a ple carrer Major i a plena llum del dia. La Policia Local de Salt per la seva banda també està amatent dels fets i col·labora per poder identificar els presumptes lladres.

A la ciutat de Salt, en els primers sis mesos de l'any hi han tingut lloc 37 robatoris amb violència i intimidació. En aquest delicte hi entren tant casos d'atracaments a punta d'arma de foc, d'arma blanca però també robatoris que es produeixen per exemple a la via pública i on el lladre amenaça o només intimida la víctima per tal, per exemple, que li doni el telèfon mòbil o la cartera.

També n'hi ha d'aquests que acaben amb violència i fins i tot, amb ferits. A tota la província hi ha hagut 366 robatoris d'aquesta tipologia, un 13,3 menys que l'any passat.